النيابة تتحفظ على لحوم ودواجن مجهولة المصدر بالجيزة وتتندب مفتش الصحة

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة التحفظ على كمية من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، وانتداب مفتش الصحة للكشف وإعداد تقرير فنى بالمضبوطات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وردت معلومات لرجال مباحث التموين، بحيازة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، لمنتجات مجهولة المصدر، وطرحها للبيع للمستهلكين، وتم إعداد حملة أسفرت عن ضبطه، وبحوزته كمية من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، وتم التحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".