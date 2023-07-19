اليوم السابع
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المدرسة المصرية الدولية تطلب معلمين.. اعرف التخصصات والشروط

الأربعاء، 19 يوليو 2023 03:57 م
المدرسة المصرية الدولية تطلب معلمين.. اعرف التخصصات والشروط المدرسة المصرية الدولية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت المدرسة المصرية الدولية كأول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية (IBO) فى مصر والتابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن حاجتها لمعلمين للعام الدراسى 2023 – 2024 فى التخصصات الآتية:

 
أولاً:- القسم الابتدائي PYP، معلم لغة عربية وتربية دينية ورياض أطفال والدراسات الاجتماعية وماث وساينس ولغة إنجليزية واخصائى نفسى واجتماعى وتربية رياضية.
 
ثانياً:- القسم المتوسط MYP، Arabic وReligion وبيولوجى وماث وكيمياء لغات.
 
ثالثاً:- قسم الدبلومة DP، اللغة العربية – اللغة الانجليزية –الرياضيات – الفيزياء – الكيمياء- الأحياء – إدارة الاعمال – اللغة الفرنسية.
 
وحددت المدرسة الشروط والأحكام كالتالى: إجادة التعامل مع الحاسب الآلى وتكنولوجيا التعليم إجادة تامة، وإجادة المادة العلمية، والقبول من السادة معلمى وزارة التربية التعليم فقط، وأن يكون الموظف علي رأس عمله بالمدارس الرسمية والرسمية لغات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ويتم العمل بنظام المأمورية، حيث يمنح المعلم حافز شهرى نظير الجهود غير العادية، على أن يتم  تقديم صحيفه أحوال حديثة معتمدة بختم النسر وتقديم سيرة ذاتية باللغة العربية وكذلك باللغة الإنجليزية، على أن يتم التقديم علي الرابط التالى: https://www.eis-zayed.com/careers
 
ب
 
 

التربية والتعليم

المدرسة المصرية الدولية باكتوبر

مدرسة البكالوريا الدولية باكتوبر اخبار مصر



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