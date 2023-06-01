المدرسة الرسمية الدولية ib بالشيخ زايد تعلن فتح باب التحويلات.. التفاصيل

كتب محمود طه حسين

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، عن فتح باب التحويلات إلي المدرسة للصف الثاني الاعدادي MYP3 والصف الثالث الاعدادي MYP4 علما بأنه لا توجد تحويلات في أي مرحلة أخري نظرا لعدم توافر أماكن في هذه الصفوف في المواعيد التالية من 1/6/2023 وحتي 15/6/2023 ويكون التقديم وفقاً للشروط الآتية :-

أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية .

تقبل المدرسة التحويلات من مدارس تجريبية وخاصة لغات ودولية فقط .

حصول الطالب في النصف في العام الدراسي 2022/2023 علي نسبة 95% من مجموع الدرجات .

اجتياز الطالب للاختبار الذي تعقده المدرسة والذي سيحدد تاريخه فيما بعد.

- الموافقة علي اللائحة الداخلية للمدرسة.

- يتم التقديم وفقاً للخطوات التالية

تعبئة الإستمارة المعدة لذلك علي موقع المدرسة

www.eis-zayed.com وطباعتها.

الدخول علي الموقع بالرقم القومي للطالب وبريد إلكتروني مفعل .

- التأكد من صحه البيانات التي يتم إدخالها من ولي الأمر.

-تقديم المستندات التالية داخل المدرسة مع الاستمارة

-إثبات قيد من المدرسة معتمد بختم النسر من الإدارة التعليمية والالتزام بتقديم معتمد من الإدارة التعليمية بختم النسر يفيد حصول الطالب علي مجموع درجات ٩٥٪ عند قبول الطالب وصورة شخصية للطالب والالتزام بالموعد المحدد لذلك وهو 1/6/2023 الي 15/6/2023 يتم إستقبال طلبات بعد ذلك .

- يتم استلام الأوراق واستمارة التقديم المطبوعة من علي الموقع أحد أيام 14-15-18 من شهر يونيو 2023 بالمدرسة من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 2 ظهرا