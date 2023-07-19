وأضافت أبو غزالة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط لدى وصولها بيروت اليوم - أنها تحمل رسالة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط للمشاركين فى إطلاق فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربى لعام 2023 مفادها التحية والتقدير والتمنيات بالتوفيق لهذا الحدث المتميز الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة اللبنانية غدا فى بيروت بحضور وفود من 15 دولة عربية.

وعبرت الأمين المساعد للجامعة العربية عن سعادتها في المشاركة بإطلاق الفعاليات غدا، معبرة عن أملها في أن تكون استضافة بيروت لهذا الحدث إضافة قوية للعمل العربي المشترك في مجال دعم وتنمية مهارات الشباب.