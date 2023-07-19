السجن 5 سنوات لسيدة لتزويرها شهادة ميلاد ابنتها فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهمة " إ.ق.ا" بالسجن لمدة 5 سنوات غيابيا، ومصادرة المحرر المزور المضبوط، والزمتها بالمصاريف الجنائية، لاتهامها بالتزوير في محرر رسمى، شهادة ميلاد.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 12153 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي جابر،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، قيام المتهمة بالتزوير في محرر رسمي، شهادة ميلاد.

كشفت تحريات ضباط مباحث الأموال العامة، قيام المتهمة "إ.ق.ا" ربة منزل، اشتركت مع موظف عام حسن النية بمكتب صحة في ارتكاب تزوير محرر رسمي، شهادة ميلاد لابنتها، وكذلك مع طليقها إبان الزواج، وذلك بأن جعلت واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بأمر التزوير، فتوجه طليقها حال كونه حسن النية غير عالما بأمر نسب الطفلة وأمد الموظف المختص بقيد المواليد.

وتبين من التحقيقات ،ان التحريات توصلت الي نتيجة واقعة التزوير، بشهادة الميلاد الخاصة بالطفلة ، وانه حسن النية وأنه ليس علي علم بواقعة التزوير، وأن المتهمة كانت علي علم بأن الطفلة ليست نجلته، وأنه غير قادر علي الإنجاب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت باحالة المتهمة إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمة.