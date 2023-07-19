السجن 3 سنوات لعاطل فى اتهامه بحيازة سلاح نارى فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفي علي عامر رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم " ع.م م" بالسجن 3 سنوات غيابيا وتغريمه مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه، ومصادرة السلاح الناري المضبوط، وفارغ الطلقات المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بحيازة سلاح ناري غير مششخن .

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 847 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مينا البصل ، عندنا تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة مينا البصل، يفيد بضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، أنه عقب تفقد الحالة الأمنية بشوارع القسم، أبصرت القوة الأمنية، المتهم " ع.م.م" عاطل، وهارب من المراقبة وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع، وكذا طلقة خرطوش ، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهته أقر بحيازة السلاح للدفاع عن تجارته في المخدرات والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من حصيلة البيع في المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق ، وتبين من تقرير قسم الأدلة الجنائية ، أن السلاح المضبوط عبارة عن سلاح ناري فرد خرطوش يدوي محلي الصنع بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 كامل الأجزاء وصالح للاستعمال ، وان الطلقة المضبوطة طلقة خرطوش كاملة الأجزاء تستخدم علي السلاح عيار 12 ، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.





