الرئيس الأوكرانى يطالب اليابان بتقديم المزيد من الدعم لإزالة الألغام

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "أكيهيكو تاناكا" مع زيلينسكي في العاصمة "كييف" من أجل مناقشة المساعدات اليابانية من أجل إعادة الإعمار حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء عن تاناكا، مشيرة إلى أنه اجتمع أيضا مع رئيس الوزراء الأوكراني "دنيس شميكال" بالإضافة إلى بعض المسئولين الحكوميين البارزين.

وأضافت القناة أن تاناكا وزيلينسكي ناقشا سبل مشاركة الشركات اليابانية في جهود التعافي وإعادة الإعمار بأوكرانيا.

من جانبه، أكد تاناكا أن تجربة اليابان في جهود إعادة الإعمار ستكون مفيدة وستعمل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي مع الدول الأخرى من أجل مساعدة أوكرانيا.

وفى سياق متصل، أعلنت هيئة الأركان العامة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الأربعاء أن القوات الجوية الأوكرانية نفذت، على مدار يوم أمس، 12 غارة على مجموعات من الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، كما أصابت 3 أنظمة مضادة للطائرات.