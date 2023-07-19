اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الأوكرانى يطالب اليابان بتقديم المزيد من الدعم لإزالة الألغام

الأربعاء، 19 يوليو 2023 11:25 ص
الرئيس الأوكرانى يطالب اليابان بتقديم المزيد من الدعم لإزالة الألغام زيلينسكى
كييف (أ ش أ)

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أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أهمية مواصلة الحوار مع اليابان، مطالبا بتقديم المزيد من الدعم من جانب الوكالة اليابانية للتعاون الدولى لإزالة الألغام وتقديم المشورة للجنود.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "أكيهيكو تاناكا" مع زيلينسكي في العاصمة "كييف" من أجل مناقشة المساعدات اليابانية من أجل إعادة الإعمار حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء عن تاناكا، مشيرة إلى أنه اجتمع أيضا مع رئيس الوزراء الأوكراني "دنيس شميكال" بالإضافة إلى بعض المسئولين الحكوميين البارزين.

وأضافت القناة أن تاناكا وزيلينسكي ناقشا سبل مشاركة الشركات اليابانية في جهود التعافي وإعادة الإعمار بأوكرانيا.

من جانبه، أكد تاناكا أن تجربة اليابان في جهود إعادة الإعمار ستكون مفيدة وستعمل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي مع الدول الأخرى من أجل مساعدة أوكرانيا.

وفى سياق متصل، أعلنت هيئة الأركان العامة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الأربعاء أن القوات الجوية الأوكرانية نفذت، على مدار يوم أمس، 12 غارة على مجموعات من الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، كما أصابت 3 أنظمة مضادة للطائرات.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن بيان صحفي للهيئة قوله "على مدى الساعات ال(24) الماضية، نفذ سلاح الجو الأوكراني 12 غارة على أفراد العدو ومجموعات الأسلحة والمعدات العسكرية و3 ضربات أخرى على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية قيادة معادية ونقطة تحكم ونظام صاروخي مضاد للطائرات و 16 مدفعية في مواقع إطلاق وثلاثة مستودعات ذخيرة وثلاث محطات للحرب الإلكترونية".

وأضاف البيان "بين عشية وضحاها، نفذ الاتحاد الروسي مزيدا من الضربات الصاروخية والجوية على أوكرانيا. ويجرى حاليا التحقق من التقارير حول عواقب الهجوم الإرهابي".

وتابع "خلال يوم أمس، أطلق الروس 6 صواريخ من طراز كاليبر كروز و 35 طائرة مسيرة من طراز شاهد -136 أحادية الاتجاه. فيما يشار إلى أنه تم تدمير جميع صواريخ كاليبر و 31 طائرة بدون طيار".
وحذرت هيئة الأركان العامة من أن احتمال شن ضربات صاروخية وجوية على كامل أراضي أوكرانيا لا يزال مرتفعا.

 


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