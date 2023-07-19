الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 2.7 مليون جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط تشكيل عصابى يقوم بنقل وترويج المواد المخدرة وخاصةً مخدر الحشيش من منطقة سيناء لعملائه بمختلف المحافظات ، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم .
ونجحت الجهود في ضبط عنصر إجرامى حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة وضبط عنصر إجرامى حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث العريش ، وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول.
وتمكنت الجهود من ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة)وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2,740,000 مليون جنيه تقريباً
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