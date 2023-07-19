اليوم السابع
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الحكومة توافق على إنشاء "جامعة سفنكس" الخاصة بأسيوط الجديدة

الأربعاء، 19 يوليو 2023 02:59 م
الحكومة توافق على إنشاء "جامعة سفنكس" الخاصة بأسيوط الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2019 الخاص بإنشاء "جامعة سفنكس" الخاصة، المقامة بمدينة أسيوط الجديدة.
 
ونص مشروع القرار على تعديل مسمى كلية "التكنولوجيا والتنمية" لتكون "الحاسبات والذكاء الاصطناعي" وذلك تماشياً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي ومواكبة احتياجات سوق العمل، وكذا اضافة عدد من الكليات لجامعة سفنكس، وهي: "الحقوق"، و"الطب البيطري"، و"التكنولوجيا الحيوية"، بهدف تدعيم الجامعة بمختلف التخصصات التعليمية المطلوبة لتوفير احتياجات الطلاب وتقليل الاغتراب.
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 2022، الخاص بإنشاء "جامعة بنها الأهلية"، بمحافظة القليوبية.
ونص التعديل على إضافة ثلاث كليات جديدة إلى الجامعة، وهي: "الفنون البصرية والتصميم"، و"الطب البيطري"، و"علوم الطاقة"، وذلك في إطار الحرص على تدعيم الجامعة بالتخصصات العلمية المطلوبة وتقليل الاغتراب.

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