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"التعليم" تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

الأربعاء، 19 يوليو 2023 08:11 م
"التعليم" تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس التكنولوجيا التطبيقية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز، وذلك خلال الفترة من 19/7/ 2023 الى 31/7/ 2023، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

 

وتوضح الوزارة، إن هناك شروط يجب توافرها في الطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز، وأن عملية اختيار الطلاب تتم بمنتهى الدقة ووفق معايير وشروط محددة مثل الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أنه يتم توفير العديد من المميزات للطلاب من تدريبات عملية وشخصية وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، ذلك بالإضافة إلى التعلم في بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية وتساعد الطالب على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، وممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية للطلاب في المدارس. 

 

وفيما يخص طريقة التقدم فإنها تتم بشكل إلكتروني من خلال الرابط التالي :https://dualedu.moe.gov.eg/home

 

ولإتاحة الفرصة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب المدارس الدولية والعائدين (المصريين)،  والطلاب الوافدين (الأجانب) ، والطلاب الحاصلين على الإعدادية للعام السابق والراغبين في تغير نوعية التعليم التقدم للتسجيل عبر الرابط التالي : https://forms.gle/TMmbj9ZCi28hCyXw8


التربية والتعليم

فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024

اليوم السابع بلس



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