التحفظ على كمية من السجائر وضبط 75 مخالفة تموينية فى حملات رقابية بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملات متنوعة علي عدد من مراكز ومدن المحافظة حيث قامت الحملات المجمعة بالمديرية (ادارة الرقابة التموينه) بالتعاون والتنسيق مع الادارات التاليه "نبروه، جمصة، المنزلة، تمى الأمديد بنى عبيد"، وتم تحرير 75 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق، وذلك تحت اشراف على حسن وكيل المديرية، محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية، مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية

واسفرت الحملات علي المخابز بتحرير 51 محضرا متنوعا، حيث تم تحرير محضر تلاعب بالميزان الحساس الخاص بالمخبز، محضر عدم الاحتفاظ بميزان داخل المخبز، 2 محضر تجميع دقيق بقيمة 12شكارة، 6 محاضرعدم وجود سجل تفتيش، محضر توقف عن الإنتاج، 5 محاضر تصرف في دقيق بقيمة (81 شيكارة)، 9 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، 26 محضر نقص وزن مابين (8-25)جم

وشهد مجال الأسواق تم تحرير 24 محضرا، بعدد 7 محاضر عدم وجود شهادة صحية،7 محاضرعدم إعلان عن الاسعار،2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى (سجائر)، 1 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( تاجر تموينى)، 2 محضر عدم إعلان عن أسعارالمقررات التموينية "بدال تموينى"، 3 محاضر تبديد حرزبقيمة ( 25 كجم لحوم +200 علبة سجائر)، محضر تصرف فى سلع تموينية بقيمة (1500جنيه)، محضر بيع بأزيد من السعر مواد بترولية،

اضافة للتحفظ على50 علبة سجائر، طن خل وزيت طعام.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد دايره وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين، والتأكيد على استمرار الحملات التموينية للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة.