التحفظ على ألف علبة سجائر وضبط مخالفات تموينية خلال حملات مرورية فى الدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية ، اليوم الأربعاء، عدد من الحملات علي المخابز والاسواق، في نطاق مركزي المنصورة والجمالية، وذلك تحت إشراف على حسن وكيل المديرية، محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، سامى إبراهيم، ايهاب رجب، محمد محمود، من مأمورى الضبط القضائي

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم تحرير عدد 3 محاضر تجميع باجمالى 20 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، 10 محاضر نقص وزن بمقدار من 9 : 30 جرام، 1محضر عدم وجود قائمة بيانات، 1محضر عدم نظافة أدوات العجين، 1 محضر تجميع 324 بطاقة تموينية ذكية، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، 1 محضر مبيعات وهمية لعدد 2640 رغيف، 3 محاضر تصرف في إجمالى 14 شيكارة دقيق بلدى، مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام،3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، 1محضر عدم وجود سجل تفتيش، إضافة لتحرير محضرين لبيع السجائر بازيد من السعر الرسمى وتم التحفظ على 500 علبة سجائر، وضبط 500 علبة سجائر مجهولة المصدر، والتحفظ علي 60 كيلو سكر تمويني مدعم بغرض البيع في السوق السوداء، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة

يأتي ذلك بناءا على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، باستمرار الحملات التفتيشية لمراقبة المخابز والمحلات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.