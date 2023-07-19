اليوم السابع
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الأربعاء، 19 يوليو 2023 11:03 م
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البابا تواضروس يكرم المتميزين فى الابتدائية والإعدادية من أبناء كنائس غربى الإسكندرية

الأربعاء، 19 يوليو 2023 10:03 م
البابا تواضروس يكرم المتميزين فى الابتدائية والإعدادية من أبناء كنائس غربى الإسكندرية البابا تواضروس يكرم المتميزين فى الابتدائية والإعدادية
كتب: محمد الأحمدى

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كرم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم المتميزين من أبناء قطاع كنائس غربى الإسكندرية في الشهادات الابتدائية والاعدادية والفائزين فى المسابقات الثقافية والفنية والرياضية على مستوى الإدارات التعليمية بالإسكندرية.

وجاء ذلك خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعى والذى عقد مساء اليوم فى كاتدرائية السيدة العذراء والقديس الأنبا كاراس ببشاير الخير 3 بمنطقة غيط العنب غربي الإسكندرية.

وألقى الأنبا إيلاريون الأسقف العام لقطاع كنائس غربي الإسكندرية، كلمة ترحيب بقداسة البابا، أعرب خلالها عن سعادته بزيارة قداسته لكنيسة بشاير الخير 3 مشيرًا إلى أنها رابع زيارة للكنيسة، طالبًا من قداسته تكرار الزيارة لافتقاد شعب المنطقة.

وعبر الحاضرون من أبناء الكنيسة عن فرحتهم بزيارة قداسة البابا لكنيستهم وأطلقت بعض السيدات الزغاريد تعبيرًا عن الفرحة.

تكريم الطلاب
تكريم الطلاب

 

جانب من التكريك
جانب من التكريك

 

عظة البااب
عظة البااب

 

قداسة البابا قبل بدء العظة
قداسة البابا قبل بدء العظة

 

قداسة البابا يلقى العظة
قداسة البابا يلقى العظة

 

قداسة البابا
قداسة البابا

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

العظه الاسبوعيه

عظه البابا



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