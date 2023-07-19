البابا تواضروس يشيد برؤية الدولة فى بناء مسجد وكنيسة بالتجمعات الجديدة

كتب: محمد الأحمدى

أشاد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالرؤية التى تتبناها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى عند تأسيس المجتمعات العمرانية والتجمعات السكنية الجديدة التى تنشئها الدولة، وهى الحرص على بناء مسجد وكنيسة ومدرسة فى هذه المجتمعات.

وجاء ذلك فى بداية عظته فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى والذى عقد مساء اليوم فى كاتدرائية السيدة العذراء والقديس الأنبا كاراس ببشاير الخير 3 بمنطقة غيط العنب غربى الإسكندرية، وهى إحدى الكنائس التى أنشأتها الدولة فى هذا التجمع السكنى الحضارى الجديد.

وقال قداسة البابا: "زيارتى الأولى لهذه الكنيسة كانت فى عام 2020 عندما افتتحها الرئيس السيسى، ورؤية الرئيس حينها كانت أن إنشاء الكنيسة مع المسجد وثلاث مدارس يجمعهم فناء واحد جاء بهدف أنه عندما يجتمع الطلبة أثناء وقت راحتهم يشاهدون مئذنة المسجد وقبة الكنيسة معًا، لأن الكنيسة مع المسجد تُشكل وحدة مصر، فينشأ داخلهم احترام الكنيسة والمسجد، والهدف من هذا هو تربية وزرع الروح الوطنية وهوية مصر، فى نفوس الطلاب."

وأضاف: "وهذا سبب اعتزازى بهذه الكنيسة" وأشار إلى أن زيارته الثانية للكنيسة كانت عندما دشّنها، أما الزيارة الثالثة كانت فى أحد الشعانين عام 2021.



اجتماع الأربعاء



البابا تواضروس



جانب من الاجتماع



عظة البااب