اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 يوليو 2023 10:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

البابا تواضروس يشيد برؤية الدولة فى بناء مسجد وكنيسة بالتجمعات الجديدة

الأربعاء، 19 يوليو 2023 09:41 م
البابا تواضروس يشيد برؤية الدولة فى بناء مسجد وكنيسة بالتجمعات الجديدة قداسة البابا يلقى عظة الأربعاء
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالرؤية التى تتبناها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى عند تأسيس المجتمعات العمرانية والتجمعات السكنية الجديدة التى تنشئها الدولة، وهى الحرص على بناء مسجد وكنيسة ومدرسة فى هذه المجتمعات.

 

وجاء ذلك فى بداية عظته فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى والذى عقد مساء اليوم فى كاتدرائية السيدة العذراء والقديس الأنبا كاراس ببشاير الخير 3 بمنطقة غيط العنب غربى الإسكندرية، وهى إحدى الكنائس التى أنشأتها الدولة فى هذا التجمع السكنى الحضارى الجديد.

 

وقال قداسة البابا: "زيارتى الأولى لهذه الكنيسة كانت فى عام 2020 عندما افتتحها الرئيس السيسى، ورؤية الرئيس حينها كانت أن إنشاء الكنيسة مع المسجد وثلاث مدارس يجمعهم فناء واحد جاء بهدف أنه عندما يجتمع الطلبة أثناء وقت راحتهم يشاهدون مئذنة المسجد وقبة الكنيسة معًا، لأن الكنيسة مع المسجد تُشكل وحدة مصر، فينشأ داخلهم احترام الكنيسة والمسجد، والهدف من هذا هو تربية وزرع الروح الوطنية وهوية مصر، فى نفوس الطلاب."

 

 وأضاف: "وهذا سبب اعتزازى بهذه الكنيسة" وأشار إلى أن زيارته الثانية للكنيسة كانت عندما دشّنها، أما الزيارة الثالثة كانت فى أحد الشعانين عام 2021.

 

اجتماع الأربعاء
اجتماع الأربعاء

 

البابا تواضروس
البابا تواضروس

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

عظة البااب
عظة البااب

 

قداسة البابا
قداسة البابا

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

العظه الاسبوعيه

عظه البابا



الموضوعات المتعلقة

تعرف على مهام لجنة شئون الإيبارشيات بالمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية

الخميس، 13 يوليو 2023 05:00 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى ميلاد البابا الراحل شنودة الثالث الـ100.. إصابة والدته بالحمى ووفاتها أنسى أهله تسجيل اسمه بالسجل.. وشقيقه يسجله بمدرسة أهلية.. وتولى أول أسقف للتعليم المسيحى قبل كرسى البطريرك

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 02:00 م

رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الأضحى

الإثنين، 26 يونيو 2023 08:35 م

وفد الكنيسة الأرثوذكسية يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة حلول عيد الأضحى

الإثنين، 26 يونيو 2023 04:59 م

محافظ القاهرة يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بالعيد

الإثنين، 26 يونيو 2023 12:54 م

محافظ القليوبية يستقبل وفود الكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية للتهنئة بعيد الأضحى

الأحد، 25 يونيو 2023 02:43 م

رئيس جامعة بنها يستقبل وفدًا من الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الأضحى

السبت، 24 يونيو 2023 03:09 م

جولة للمفتى فى كنيسة "سانت سافا" إحدى الكنائس الأرثوذكسية الكبرى التاريخية ببلجراد

الخميس، 08 يونيو 2023 01:58 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة