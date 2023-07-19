رام الله (أ ش أ)

حولت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، منزلا فلسطينيًا فى رام الله، إلى نقطة مراقبة.

وقال مالك المنزل نعيم ربحي عصفور، فى تصريح اليوم، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل، الذي يطل على الشارع الواصل بين مُحافظتى رام الله ونابلس، واعتلت سطحه، علمًا أنه مكون من ثلاثة طوابق.

وأضاف عصفور، أن هذه المرة الثانية التي يحول فيها جنود الاحتلال المنزل إلى نقطة مراقبة خلال أسبوع، ما تسبب في الذعر للأطفال والعائلة في المنزل.

من جانب أخر قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء، إن وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين هي حزمة واحدة متكاملة لضمان تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.