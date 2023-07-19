الإعدام لسائق والمشدد 7 سنوات لشقيقه لاتهامهما بقتل شخص فى القناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار أشرف فتحي ويصا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عامر حلمي، وعمرو محمد عبد الوهاب مخلوق، وأمانة سر عاصم طايل، بالإعدام شنقا لسائق، والسجن المشدد 7 سنوات لشقيقه الثاني والبراءة للثالث، لاتهامهم بقتل شخص وإصابة آخر بالقناطر الخيرية في محافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهمين وهم "ناجي م.إ"، 26 سنة، سائق، وشقيقيه "مروان م إ، 19 سنة، ميكانيكي، و"أدهم م إ"، قتلوا عمدا المجني عليه "محمد ش م"، مع سبق إصرار وترصد إثر خلاف سابق بين المتهم الأول و"دسوقي ش م" شقيق المجنى عليه، فعقدوا العزم على الانتقام منه فأعدوا له سلاحا ناريا عبارة عن فرد خرطوش وذخيرة وسلاح أبيض وتوجهوا لمكان تواجده.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين ما أن شاهدوا المجني عليه حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيارًا نارياً من فرد الخرطوش فأحدث إصابته التي أودت بحياته، إبان تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزره.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليه "أحمد ش م"، حيث أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً فأحدث إصابته حازوا، كما حاز وأحرز المتهمون بغير ترخيص سلاحاً نارياً "فرد خرطوش" وطلقات خرطوش مما تستخدم على السلاح النارى.