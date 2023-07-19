إزالة التعديات على أراضى الثروة السمكية بالقنطرة غرب فى الإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، ما تم تنفيذه اليوم من إزالة للتعديات، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة كافة أشكال التعدِّي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومع بداية انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي تستمر حتى الثامن والعشرين من يوليو الجاري، موجهًا بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز والمدينة، وأسفرت الحملة عن إزالة التعديات على أراضي بولاية الثروة السمكية بمساحة 2 فدان عبارة عن ردم وتجفيف.

كما تم إزالة التعديات على أراضي بولاية الثروة السمكية، على مساحة 12 قيراط عبارة عن مصارف طولية وعرضية، وعلى الفور تم إزالة كافة الحالات السابق ذكرها وذلك بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.