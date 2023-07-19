إقبال كبير على اختبارات كابيتانو مصر بالمنيا

توافد الآلاف على نادى المنيا الرياضى بمدينة المنيا الجديدة، لإجراء اختبارات كابيتانو مصر 2023، والمقامة بملاعب مدينة المنيا الجديدة، حيث بدأت الاختبارات في تمام الساعة التاسعة صباحا، وحتي ظهر اليوم خضع أكثر من 2000 إلي الاختبارات.

وقال الدكتور محمود سعد المدير الفني لمشروع كابيتانو مصر 2023، إن اليوم الأول للاختبارات تم الاستعداد والإعداد الجيد له من خلال عقد محاضرة نظرية للمدربين لتوزيع وتحديد الأدوار علي المدربين والتعامل مع كثافة الإعداد التي تتوافد علي الاختبارات العملية.

وأضاف أنه لأول مرة في مصر يتم إجراء اختبارات قياسات السرعة من خلال أجهزة دقيقة، لافتا إلى أنه تم اختيار مدربين علي أعلي مستوي وعددهم 24 بقيادة الكابتن هشام عبد الرسول.

وأوضح سعد، أن اليوم بدأ بتسجيل الحضور الراغبين في إجراء الاختبارات من خلال فريق عمل يتعامل مع التجمعات ويباشر إجراءات ملء الاستمارات والتسجيل، ومتابعة الكشف الطبي والطول والوزن ثم ارتداء القمصان بالأرقام وهي 4 ألوان، ثم تقسيم الملاعب إلي 4 محطات وتشمل بدنية وسرعة ورشاقة مهارية وتصويب علي المرمي، وفي النهاية يقوم فريق العمل والخبراء باختيار اللاعبين المتميزين في التصفية الأولية، ثم يتم إجراء اختبار ثاني في اليوم التالي لاختيار أفضل المتميزين لاستكمال الاختبارات في نادي الجزيرة بالقاهرة، حيث من المقرر أن يتم تخصيص مركز تدريب لكابيتانو في محافظة المنيا يضم جهاز فني.