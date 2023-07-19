وأشارت الخدمة الصحفية، وفقا لصحيفة (يوكرانيسكا برافدا) الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إلى أن القوات دمرت البنية التحتية الحيوية والمنشآت العسكرية فى أوديسا أوبلاست، مشيرة إلى أنه -خلال الأيام الماضية- نفذ سلاح الجو أكثر من 20 غارة جوية على منشآت الروس ومجموعات المعدات والأفراد.

من ناحية أخرى، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى دونيتسك بافلو كيريلينكو - فى بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- بأن الجيش الروسي أصاب 10 من سكان منطقة دونيتسك خلال عمليات أمس.

وقال كيريلينكو:"عانت أفدييفكا فى منطقة دونيتسك من هجومين صاروخيين من قبل الجيش الروسي، وتم قصف مجتمع كوراخيفسكا أربع مرات" مضيفا:"من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

