أعراض حروق الشمس فى الموجة الحارة.. طرق الوقاية والعلاج

كتب حسام الشقويرى

يزيد التعرض المكثف والمتكرر لضوء الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن أشعة الشمس والذي يؤدي إلى حروق الشمس من خطر تلف الجلد مثل البقع الداكنة والبقع الخشنة والجلد الجاف أو المتجعد، كما أنه يزيد من مخاطر الإصابة بسرطانات الجلد مثل سرطان الجلد الميلانيني. وفقا لما نشره موقع helpguide

يمكنك تجنب حرق الشمس والحالات ذات الصلة عن طريق حماية جلدك.

أعراض حروق الشمس



يمكن أن تتضمن العلامات والأعراض الخاصة بحروق الشمس ما يلي:

تغيرات في لون الجلد، مثل تحوله إلى اللون الوردي أو الأحمر

الشعور بدفء الجلد أو سخونته عند لمسه

الشعور بالألم أو الإيلام عند اللمس

التورم

ظهور بثور صغيرة مليئة بالسوائل، والتي قد تنفتح

صداع وحُمَّى وغثيان وإرهاق، إذا كانت حروق الشمس شديدة

ألم في العينين أو الشعور بوجود ذرات رمل داخلهما

الوقاية من حروق الشمس

تجنب التعرض لأشعة الشمس فيما بين الساعة العاشرة صباحًا والرابعة عصرًا، حيث تكون أشعة الشمس أقوى ما يمكن في هذه الساعات؛ لذلك حاول جدولة أنشطة الخروج لأوقات أخرى. إذا لم تتمكن من فعل ذلك، فعلى الأقل قلل الوقت الذي تقضيه في الشمس. حاول الذهاب للظل عندما يكون ذلك متاحًا.

عندما تكون في الخارج، ارتدِ قبعة عريضة الحواف وملابس واسعة تغطي كل جسمك، بما في ذلك ذراعاك وساقاك. وتوفر الألوان الداكنة مزيدًا من الحماية، وكذلك الأقمشة المنسوجة بإحكام. واحرص على استخدام واقيات مصمَّمة خصوصًا لتوفير الحماية من الشمس عندما تكون بالخارج.

قبل نحو 15 إلى 30 دقيقة قبل الذهاب إلى الخارج، ضع مستحضرًا واقيًا من الشمس بكثرة على البشرة التي لن تكون مغطَّاة بالملابس. ضع المزيد من المستحضر الواقي من الشمس كل ساعتين وبعد السباحة أو التعرق .

ارتدِ نظارات شمسية حينما تكون في الخارج. اختر نظارات شمسية مزودة بحماية من الأشعة فوق البنفسجية A وB. وتحقق من تصنيف الأشعة فوق البنفسجية على الملصق عند شراء نظارات جديدة. مع العلم بأن العدسات الداكنة ليست بالضرورة أفضل في حجب الأشعة فوق البنفسجية. كما أن ارتداء النظارات الشمسية التي تتلاءم مع وجهك أو التي لها إطارات محيطة بالوجه مفيد للغاية.

كن على دراية بالأدوية التي تزيد من حساسية الشمس. إن بعض الوصفات الشائعة والأدوية التي تُصرَف من دون وصفة طبية، بما في ذلك المضادات الحيوية والرتينويدات والأيبوبروفين، يمكن أن تجعل الجلد أكثر حساسية لأشعة الشمس. فتحدّث مع الطبيب أو الصيدلي حول كل الأعراض الجانبية الخاصة بالأدوية التي تتناولها.