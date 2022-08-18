أنواع مختلفة لسرطان الجلد وعوامل تزيد من خطر الإصابة به

كتبت نهير عبد النبى

سرطان الجلد نوع من السرطان قد يطلق عليه أيضًا الورم الميلانينى الخبيث أو الورم الميلانينى الجلدى، وتكون معظم الأورام الميلانينية بنية وسوداء، لكن يمكن أن تكون أيضًا وردية أو سمراء أو حتى بيضاء.

وحسب ما ذكره موقع healthline هناك أربعة أنواع رئيسية من سرطان الجلد، وقد يظهر كل منها بشكل مختلف بناءً على العديد من العوامل، بما في ذلك لون البشرة، والعديد من الأورام الميلانينية مسطحة أو مرتفعة، وقد يكون لديهم تنوع في الألوان مع حدود غير منتظمة.

يمكن أن تتطور الأورام الميلانينية في أي مكان على الجلد، لكنها موجودة أكثر على الجذع (الصدر والظهر) عند الرجال وعلى الساقين عند النساء، العنق والوجه من الأماكن الشائعة الأخرى.

لن تسبب معظم الشامات أي مشاكل أبدًا، لكن الشخص الذى لديه العديد من الشامات تكون علامة التحذير من سرطان الجلد هي تغير في الحجم والشكل واللون وحدود غير منتظمة للشامة.

وأنواع سرطان الجلد هي:

الورم الميلانيني السطحي

الورم الميلانيني المنتشر السطحي هو نوع من سرطان الجلد الذي ينمو أفقيًا في الطبقات العليا من الجلد وفي النهاية إلى طبقات أعمق من الجلد.

يعد النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الجلد، حيث يمثل 70% من جميع الأورام الميلانينية التي تم تشخيصها، وتشمل الأعراض والسمات التي يجب البحث عنها ما يلي:

- شكل مرتفع أو مسطح ، غالبًا مع شكل وحواف غير منتظمة ، أحيانًا على شامة موجودة أو جديدة

- بني ، أسود ، أسمر ، أحمر ، أزرق ، وحتى أبيض ، غالبًا ظل أغمق من لون البشرة الطبيعي للشخص

- تغييرات بطيئة ، غالبًا على مدار شهور أو سنوات

الورم الميلانيني السطحي هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الجلد (يظهر على لون البشرة الفاتح).

سرطان الجلد العقدي

سرطان الجلد العقدي هو أحد أكثر أشكال سرطان الجلد عدوانية، وتشمل الأعراض والسمات التي يجب البحث عنها ما يلي:

- نتوء صلب مرتفع

- اللون الأزرق الداكن أو البني الداكن أو الأزرق المحمر (أحيانًا يكون نفس لون الجلد)

- تنمو باستمرار في الحجم والشكل، خاصة بعد 2 إلى 3 أسابيع

- سرطان الجلد العقدى هو نوع غازى من سرطان الجلد، حيث تنمو الخلايا السرطانية إلى الداخل (يظهر على لون البشرة الداكن).

- يظهر سرطان الجلد العقدي على الجلد الفاتح.

نمش هوتشينسون الميلاني (المعروف أيضًا باسم الورم الميلانيني الخبيث)

نمش هتشينسون الميلاني هو سرطان جلدي جائر يتطور من النمش الخبيث، وهو نوع من الورم الميلانيني في الموقع، وهذا يعني أنه ليس سرطانيًا ومعزولًا فقط فى الطبقات العليا من الجلد، و تشمل الأعراض والسمات التي يجب البحث عنها في بقعة الجلد ما يلي:

- بقعة كبيرة مسطحة أو مرتفعة قليلاً بنية أو سوداء ، تشبه بقعة العمر أو النمش

- سطح أملس وشكل غير منتظم

- أن يكون له لون بني ، على الرغم من أنه يمكن أن يكون أحمر أو وردي أو أبيض في بعض الأحيان ، حسب لون البشرة

- رقعة أكبر، عادة لا تقل عن 6 ملم

الورم الميلانيني اللاصق

الورم الميلانيني اللاصق هو الشكل الأكثر شيوعًا من الورم الميلانيني الخبيث لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، وتشمل الأعراض والسمات التي يجب البحث عنها ما يلي..

- بقعة متغيرة اللون، تحدث غالبًا على راحة اليد أو باطن القدمين أو الأصابع أو أصابع القدم أو الأظافر، بدءًا من رقعة متضخمة من الجلد الملون.

- يشبه مظهر بقعة أو كدمة

عوامل تعرضك لخطر سرطان الجلد

هناك عدة عوامل يمكن أن تجعلك أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد ، وبعضها يشمل:

- التعرض لحروق الشمس بشكل متكرر ، خاصةً إذا كان حروق الشمس شديدًا بدرجة كافية لتسبب ظهور تقرحات على جلدك

- الذين يعيشون في أماكن بها المزيد من ضوء الشمس

- وجود بشرة أفتح أو أكثر نمشًا

- وجود تاريخ شخصي أو عائلي للإصابة بسرطان الجلد

- وجود كمية كبيرة من الشامات على جسمك

- الإصابة بسرطان الجلد سابقًا

- وجود جهاز مناعي ضعيف