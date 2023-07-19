اليوم السابع
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أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء تسجل استقرار عند 2160 جنيها

الأربعاء، 19 يوليو 2023 09:00 ص
أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء تسجل استقرار عند 2160 جنيها اسعار الذهب
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأربعاء، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق المصري 2160 جنيها بدون مصنعية ورسوم ودمغة، وتشهد أسواق الذهب استقرار ملحوظ.


 

أسعار الذهب في مصر اليوم:
 

عيار 21 يسجل 2160 جنيها.

 

عيار 18 يسجل 1851.5 جنيه.

 

عيار 24 يسجل 2468.5 جنيه.

 

الجنيه الذهب 17280 جنيه.

 

أسعار الذهب عالميًا:
 

الزخم الإيجابي لارتفاع أسعار الذهب يأتي من جانب ضعف الدولار الأمريكي الذي يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، حيث يستمر الضغط السلبي على الدولار بسبب التوقعات باقتراب انتهاء دورة رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

 

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات خلال جلسة أمس بنسبة 0.1% واقترب من أدنى مستوياته في 15 شهر، حيث يستمر الضغط السلبي على الدولار منذ بيانات التضخم الأخيرة التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي وأظهرت استجابة التضخم لعمليات التشديد النقدي ورفع الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، وفق تحليل جولد بيليون.

 

التسعير الحالي في الأسواق يشير إلى احتمال أن يقوم البنك الفيدرالي برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع القادم، وأن يتوقف بعدها عن رفع الفائدة لفترة طويلة من الوقت ويكون بهذا أنهى دورة رفع أسعار الفائدة، وفق جولد بيليون.

 

هذا السيناريو يعد إيجابي بشكل كبير بالنسبة لأسعار الذهب كون عمليات رفع الفائدة تسحب الاستثمارات من أسواق الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه مقابل أسواق السندات التي تنتعش كونها توفر عائد يرتفع بارتفاع أسعار الفائدة، لكن حتى الآن لا يوجد ما يؤكد هذا السيناريو من قبل البنك الفيدرالي، ولهذا قد نشهد حالة ترقب في الأسواق بشكل كبير حتى اجتماع البنك الفيدرالي الأسبوع القادم لمعرفة الخطوة القادمة للبنك بعد رفع الفائدة في اجتماعه القادم.

 


الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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