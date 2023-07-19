اليوم السابع
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الأربعاء، 19 يوليو 2023 07:45 ص
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أسعار الدواجن تنخفض 10 جنيهات فى الأسواق والكيلو بـ55 جنيها بالمزارع

الأربعاء، 19 يوليو 2023 07:00 ص
أسعار الدواجن تنخفض 10 جنيهات فى الأسواق والكيلو بـ55 جنيها بالمزارع الدواجن
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الدواجن فى سوق الجملة انخفاض ملحوظ بحوالى 10 جنيهات عند المقارنة بتعاملات الأسبوع الماضى رغم عودة الطلب بقوة للسوق، وسجل سعر الكيلو فى سوق الجملة 55 جنيها مقابل 65 جنيها الأسبوع الماضى بسبب زيادة المعروض.

ويصل سعر كيلو الدواجن المستقلك تقريبا 65 جنيها، فى حين سجل الساسو 100جنيهات والكتكوت الأبيض 9 جنيهات والكتكوت الساسو 10 جنيهات والأمهات البيضاء 52 جنيها مقابل 58 جنيها

وسجل سعر كرتونة البيض مستويات 115 جنيها لكرتونة البيض الأبيض تسليم أرض المزرعة والبيض البلدى 125 جنيها والبيض الأحمر 118 جنيها في الجملة.

 


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