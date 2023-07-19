أخبار مصر.. الحكومة تنفى صدور قانون بإقرار علاوة استثنائية للعاملين بالدولة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشوراً منسوباً للجريدة الرسمية يزعم صدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لكافة العاملين بمختلف قطاعات الدولة، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة المالية، أنه لا صحة لصدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لكافة العاملين بمختلف قطاعات الدولة، وأن المنشور المتداول مزيف، ولا أساس له من الصحة، وغير صادر عن أي جهة رسمية، مشددةً على أن كافة العلاوات والمنح الاستثنائية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الحكومية، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

غدا.. إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية

أعلنت وزارة العمل، أن غدا الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2552 لسنة 2023 والذى نص في مادته الأولى على أن:" تكون إجازة عيد رأس السنة الهجرية يوم الخميس الموافق 20 يوليو طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية".

كما يحصل العاملين بالقطاع الخاص على إجازة رسمية مدفوعة الأجر أيضا، يوم الأحد المقبل، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، فى ضوء ما أعلنه مجلس الوزارء باعتبار يوم 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكدت الوزارة على أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

تنسيق الجامعات 2023.. 50 ألف طالب يسجلون لاختبارات القدرات بموقع التنسيق

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023 -2024 ، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار د. أيمن عاشور إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على التيسير على الطلاب وتعزيز جهود التحول الرقمي الذي تقوم به جميع أجهزة الدولة في جميع المجالات والخدمات، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

الأرصاد تحذر: أجواء شديدة الحرارة على كل الأنحاء والمحسوسة تصل 40 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، وذلك تزامنا مع أول موجة حارة تشهدها البلاد فى صيف 2023.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها على القاهرة اليوم العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة، أما على جنوب الصعيد تصل درجات الحرارة المحسوسة 45 درجة.

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام حرس الحدود.. لطفى حارسا وشريف فى الهجوم

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع حرس الحدود باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين بمسابقة الدورى المصرى.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام حرس الحدود مكون من

حراسة المرمى: على لطفى

خط الدفاع: على معلول - ياسر إبراهيم - رامى ربيعة - محمد هانى

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدى أفشة

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - بيرسى تاو - محمد شريف