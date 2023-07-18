4 فيتامينات لإنتاج الميلانين لمنع الشيب المبكر للشعر

كتبت ميرفت رشاد

يؤدي انخفاض إنتاج الميلانين أو عدم إنتاجه إلى فقدان لون الشعر الطبيعي، يمكن أن تتسبب العوامل الوراثية والتوتر والعوامل البيئية وعوامل نمط الحياة وما إلى ذلك أيضًا في ظهور الشيب المبكر، لهذا السبب لا يمكنك تجاهل دور النظام الغذائي، فإن نقص الفيتامينات والمعادن يمكن أن يساهم في المشكلة، وبالتالي ، من المهم اتخاذ خيارات استراتيجية والتأكد من اتباع نظام غذائي يحتوي على أطعمة صديقة للشعر،إليك 4 فيتامينات ومعادن أساسية يمكن أن تساعد في منع الشيب المبكر، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

1. حمض الفوليك

حمض الفوليك هو الشكل الاصطناعي لفيتامين B9 ، ويمكن أن يؤخذ في شكل مكملات ، يمكن تناول الأخير من خلال أطعمة معينة مثل الخضراوات الورقية الداكنة: السبانخ ، أوراق الحلبة ، الخردل.

البقوليات: الفاصوليا والحمص والعدس والبازلاء.

المكسرات والبذور: الفول السوداني واللوز وبذور عباد الشمس وبذورقرع العسل.

الفواكه: البرتقال والجريب فروت والليمون وغيرها.

2. فيتامين ب 12:

فيتامين ب 12 متورط في إنتاج كرات الدم الحمراء وكذلك الميلانين - الصبغة المسئولة عن لون شعرك، يعد صفار البيض ومنتجات الألبان مصادر جيدة لهذا الفيتامين.

3. النحاس:

النحاس مهم أيضًا لإنتاج الميلانين، يمكن العثور عليها في بذور السمسم والكاجو واللوز والحبوب الكاملة والمواد الغذائية الأخرى، يمكن لغير النباتيين اختيار اللحوم الحمراء الخالية من الدهون والمحار وأسماك المياه العذبة للحفاظ على تناولهم للنحاس.

4. الزنك:

يساعد هذا المعدن بصيلات الشعر على حماية نفسها من التلف ، كما أنه يلعب دورًا في إنتاج خلايا شعر جديدة، يمكن أن يساعدك استهلاك البذور مثل اليقطين وعباد الشمس والبطيخ والسمسم الأسود وما إلى ذلك على ضمان تناول الزنك .

اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا واحرص على تناول هذه الأطعمة بانتظام، قد يساعدك على منع شعرك من التحول إلى اللون الرمادي في وقت مبكر جدًا ، مع تعزيز صحة شعرك بشكل عام.