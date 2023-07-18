اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 يوليو 2023 05:05 ص
أكرم القصاص
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ضمن برنامج تنمية الصعيد ..

10 مشروعات خدمية بتكلفة 385 مليون جنيه في أسيوط.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 05:00 ص
10 مشروعات خدمية بتكلفة 385 مليون جنيه في أسيوط.. اعرف التفاصيل مشروعات الصرف الصحى
أسيوط-هيثم البدرى

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تواصل محافظة أسيوط الانتهاء من تصميمات المشروعات التى سيجرى تنفيذها بالمحافظة فى إطار تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من الحكومة المصرية وجزئيًا بقرض من البنك الدولى.
 
وفى هذه النقاط نبين المشروعات التى يستهدفها البرنامج وأهدافها:
1- يبلغ عدد المشروعات 10 مشروعات بتكلفة تقديرية تبلغ 385 مليون جنيه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
2-يستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة.
3- تعمل المشروعات على دعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية.
4- تستهدف المشروعات تطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية والذى يضم فى مرحلته الحالية محافظتى أسيوط والمنيا.
5- تتمثل فى مشروعات تطوير المواقف والأسواق الحضرية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة بإجمالى 10 مشروعات تنموية وخدمية تم اختيارها وفقًا لاحتياجات المواطنين بالمراكز والقرى.
6- يركز برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على تنمية التكتلات الاقتصادية بالمحافظة وتعظيم الاستفادة منها فى تنفيذ العديد من المشروعات.
7- يتم التعاون مع البنك الدولى لتقديم الدعم الفنى والتدريب لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة.
8- رفع كفاءة العاملين للحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها فى مشروعات البنية التحتية لمبادرة "حياة كريمة" خلال مدة تنفيذ برنامج تطوير الريف المصرى 
9-يستهدف البرنامج ايجاد كوادر محلية قادرة على الإدارة والتشغيل والصيانة للمشروعات الجديدة بأفضل صورة ووضع خطة لتعظيم وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة.

أسيوط

تقارير مصرية

اخبار مصر

برنامج التنمية المحلية

مشروعات البنيه التحتيه



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