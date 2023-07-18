ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 18/7/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:23 ص
موعد صلاة الظهر 1:01 ص
موعد صلاة العصر 37: 4
موعد صلاة المغرب 7:58 م
موعد صلاة العشاء 9:28
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:23 ص
موعد صلاة الظهر 1:06
موعد صلاة العصر 4:45
موعد صلاة المغرب 8:05 م
موعد صلاة العشاء 9:37 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:16
موعد صلاة الظهر 12:57 م
موعد صلاة العصر 4:35 م
موعد صلاة المغرب 7:55 م
موعد صلاة العشاء 9:26 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:19
وقت صلاة الظهر 12:49
موعد صلاة العصر 4:20 م
وقت صلاة المغرب 7:42 م
وقت صلاة العشاء 9:08 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:34 ص
موعد صلاة الظهر 12:55 ص
موعد صلاة العصر 20: 4
موعد صلاة المغرب 7:42 م
موعد صلاة العشاء 9:05
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