نصائح لعلاج الخمول خلال فصل الصيف

- أخذ قسط كافٍ من النوم..

النوم الجيد الصحى يقيك من الإصابة بالخمول، وتجنبك الشعور والإصابة بانخفاض الطاقة، والسبب يرجع إلى أن أخذ قسط كافٍ من النوم يعمل على تنشيط الدورة الدموية بالجسم، ويسهل وصولها للمخ، ما يساهم فى شعور بالنشاط والحيوية، لذا عليك النوم من7 إلى 8 ساعات يوميا.

- تناول السوائل..

أكد جميع خبراء الصحة أن ترطيب الجسم بتناول السوائل يقلل من الشعور والإصابة بالجفاف، وأيضا يعمل على زيادة شعورك بالنشاط والحيوية، ويحد أو يقلل من الشعور بالخمول، والرغبة بالنوم، لذا عليك تناول مالا يقل عن 2 لتر يوميا.

- ابتعد عن الأطعمة كثيرة الدهون..

أثبتت جميع الدراسات الطبية أن تناول الأطعمة الدسمة من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالخمول، والسبب زيادة تدفق الدم إلى المعدة لهضم الأطعمة، ويترتب على ذلك زيادة شعورك بالخمول والرغبة بالنوم، والحل هو تناول الأطعمة الخفيفة والصحية، وقليلة السعرات الحرارية، لذا يمكنك تناول الأطعمة الغنية بالألياف كالفواكه والخضراوات.