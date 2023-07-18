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مطار مرسى علم الدولى يستقبل 25 رحلة سياحية من التشيك ولكسمبورج وإيطاليا

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 04:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 25 رحلة سياحية من التشيك ولكسمبورج وإيطاليا مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الثلاثاء، 25 رحلة طيران دولية من دول أوروبا ضمن 129 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تسهيل الإجراءات ونقل السياح لمقر الإقامة بمرسى علم.

وتبين من كشوف الرحلات، أنه من المقرر أن يستقبل المطار 25 رحلة بينهم 5 رحلات من التشيك، 10 رحلات من بولندا، ورحلتين من إيطاليا، ورحلة من سويسرا، وبلجيكا، وهولندا، ولكسمبورج، و3 من ألمانيا، ورحلة داخلية .
 
يذكر أن مطار مرسى علم الدولى، يستقبل بداية من السبت وحتى اليوم  الجمعة 129 رحلة طيران، بزيادة فى معدلات الوصول عن الأسبوع الماضى، وتبين من جداول التشغيل أن الرحلات التشيكية والايطالية فى صدارة الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم خلال الأسبوع ، وأغلب الرحلات الوافدة تصل من دول التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا.



 


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