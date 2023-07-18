مصرع شخص وإصابة 2 فى تصادم دراجة نارية مع سيارة بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 في حادث تصادم بين سيارة مع دراجة نارية على طريق الداخلة غرب الموهوب بالوادى الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وجثة المتوفي إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق الداخلة غرب الموهوب مما أسفر عن وفاة خالد محمد محمد السيد 55 سنة من سوهاج ومقيم بقرية القصر وإصابة محمود عامر يوسف 36 سنه من محافظة المنوفية ومحمود مالك 35 سنة من طنطا وتم نقلهما إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.