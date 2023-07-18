اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 يوليو 2023 12:18 م
أكرم القصاص
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إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بالفيوم

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 11:56 ص
إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بالفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين بطريق قرية فانوس التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم وتم نقل المصابين الي مستشفي طامية المركزي وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق


كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بطريق قرية فانوس التابعة لمركز طامية ووجود مصابين وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 4 مواطنين في الحادث وتم نقل المصابين الي مستشفي طامية المركزي وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق





 


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