مصرع شخصين وإصابة 6 فى انقلاب سيارة على الصحراوى الشرقى بأسيوط

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 90 اتجاه محافظة القاهرة اليوم الثلاثاء، وقوع حادث ا نقلاب سيارة ربع نقل 2 كابينة على الطريق نتج عن الحادث وفاة 2 وإصابة 6 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم تم الدفع بعدد 6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث من نقاط الطريق التابعة لأسيوط وسوهاج، وتم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعى.

وترجع الواقعة عقب ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى شرقى عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم نقل الجثتين والمصابين للمستشفى بأسيوط، وعمل الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل 2 كابينة على الطريق الصحراوى الشرقى الكيلو 90 اتجاه القاهرة نتج عن الحادث إصابة أ . ر . أ 35 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، وإصابة م . أ . ر 8 سنوات باشتباه كسر باليد اليسرى، وإصابة م . أ . ر 11 سنة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وإصابة أ . أ . ر 4 سنوات باشتباه ما بعد الارتجاج، وإصابة م . أ . ر عمر سنين باشتباه ما بعد الارتجاج، وإصابة إ . ي . ح 27 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ.

ونتج عن الحادث وفاة أ . أ . ر 13 سنة ، ووفاة م . ع . ح 23 سنة، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف 3 من أسيوط و3 من سوهاج، ونقل المصابين والجثتين إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.