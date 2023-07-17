مصرع سيدة وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

الفيوم رباب الجالي

لقيت فتاة مصرعها، وأصيب 11 آخرين بينهم 3 أطفال أشقاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوى الغربى، بعد كوبرى العياط باتجاه أسيوط بدائرة محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى بالفيوم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام كافيتريا الحرمين على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوى الغربى، بدائرة المحافظة، ووجود متوفية وعدد من المصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع فتاة وإصابة 11 آخرين بينهم 3 أطفال أشقاء، معظمهم من محافظة بنى سويف، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طامية المركزى والمصابين إلى مستشفى التأمين الصحى بالفيوم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.