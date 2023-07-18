مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة / الفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 3 آخرين بإصابات تراوحت بين كسور وجروح متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي ظهر اليوم الثلاثاء، على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، قرب كمين كوم أوشيم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، قرب كمين كوم أوشيم، ووجود متوفية وعدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة ملاكي قيادة سيدة، مما أسفر عن مصرعها، وإصابة 3 آخرين كانوا برفقتها، وذلك قرب كمين كوم أوشيم.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصابين إلى نفس المستشفى وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتم إزالة آثار الحادث ووضع السيارة المنقلبة على جانب الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.