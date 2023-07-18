محافظ الوادى الجديد يلتقى رئيس صندوق التنمية الحضرية لدعم مشروعات التطوير

وأكد المحافظ أن اللقاء تناول دراسة إدراج مناطق جديدة ضمن خطة التطوير للمناطق غير المخططة واستعادة الوجه الحضاري وتحسين مستوى الخدمات بها، مشيرًا إلى التعاون المثمر مع الصندوق في الانتهاء من تطوير مناطق عين بشارة والبري والسبط البحري والشرقي والمجاهدين والقلقان الشرقي.

كما بحثا دعم استكمال المشروعات الجارية ومنها مشروع توصيل الصرف الصحي لمنطقة عين البرج والذي بلغت نسبة تنفيذه 80% من الأعمال، بعد سنوات من معاناة أهالي المنطقة من غياب الخدمة، ودراسة استغلال منطقة موط القديمة لإنشاء مجتمع سكني بعد إزالة مباني الخطورة الداهمة.