اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد يلتقى رئيس صندوق التنمية الحضرية لدعم مشروعات التطوير

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 10:53 م
محافظ الوادى الجديد يلتقى رئيس صندوق التنمية الحضرية لدعم مشروعات التطوير محافظ الوادى الجديد يلتقي رئيس صندوق التنمية الحضرية
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وذلك لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالمحافظة. 

وأكد المحافظ أن اللقاء تناول دراسة إدراج مناطق جديدة ضمن خطة التطوير للمناطق غير المخططة واستعادة الوجه الحضاري وتحسين مستوى الخدمات بها، مشيرًا إلى التعاون المثمر مع الصندوق في الانتهاء من تطوير مناطق عين بشارة والبري والسبط البحري والشرقي والمجاهدين والقلقان الشرقي. 
 
كما بحثا دعم استكمال المشروعات الجارية ومنها مشروع توصيل الصرف الصحي لمنطقة عين البرج والذي بلغت نسبة تنفيذه 80% من الأعمال، بعد سنوات من معاناة أهالي المنطقة من غياب الخدمة، ودراسة استغلال منطقة موط القديمة لإنشاء مجتمع سكني بعد إزالة مباني الخطورة الداهمة.
 
 
 
 
 
 

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