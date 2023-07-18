محافظ القليوبية: إزالة 45 إشغالا و10 أكشاك مخالفة خلال حملة مكبرة ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه محمد مرعي رئيس مدينة بنها، حملة لإزالة التعديات والإشغالات والباعة الجائلين بمدينة بنها، بهدف تسيير الحركة المرورية وإعادة الانضباط بالشارع وإزالة المظاهر العشوائية التي يقوم بها الباعة المتجولون بالمخالفة واستغلال أرصفة المشاة وإقامة أكشاك وفروشات تتسبب في تشويه المظهر الحضاري للشارع، بالإضافة إلى الإشغالات التي يقوم بها أصحاب المحال التجارية والمطاعم والكافيتريات وتتسبب في التعدي على التنظيم والطريق العام.

وشملت الحملة المرور على كورنيش مدينة بنها بمنطقة الفيلات وحديقة الطفل وشارع فريد ندا وشارع غرب الإستاد وشارع معهد الخدمة الاجتماعية وشارع نادي بنها الرياضي وشارع المحطة، بالإضافة إلى عدد من الشوارع الجانبية بمدينة بنها.

وخلال الحملة، تم إزالة العديد من الإشغالات والباعة الجائلين الذين يتسببون في إشغال الطريق وسرقة التيار الكهربائي، موجها بحملة للتفتيش على الوصلات الكهربائية العشوائية وغير المرخصة والتنبيه بعدم إصدار إيصالات ممارسة لأي بائع غير حاصل على ترخيص بالنشاط، بهدف إعادة الانضباط للشارع بالقليوبية، والقضاء على التعديات على حرم الطريق العام التي تتسبب في التكدس المروري وتتسبب في إزعاج المواطنين بالضوضاء العالية، بالإضافة لضرورة المتابعة المستمرة والتواجد الأمني بالمنطقة للحفاظ على الشكل الحضاري اللائق بمدينة بنها والحفاظ في ذات الوقت على صحة المواطنين، وقد أسفرت الحملة عن إزالة 45 إشغال فوري و10 أكشاك مخالفة، وتحرير 16 محضر إشغال طريق خلال الحملة المكبرة.

وشدد الهجان، على إزالة ورفع كافة التندات الموجودة أمام المحلات فورا والالتزام بحدود المحل، موضحا أن حملات إزالة الإشغالات والباعة الجائلين مستمرة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الانضباط في الشارع ولعودة الوجه الحضاري والجمالي للمدن.

وأوضح محافظ القليوبية، أن أعمال الإزالة جاءت في إطار الاستجابة السريعة والفورية لشكاوي المواطنين، من الإشغالات المتواجدة من الباعة الجائلين، مشيرا إلى ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق والمرور، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة وأصحاب المحال، بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم.

وأعرب المواطنون، خلال الحملة عن سعادتهم لجهود المحافظة في إزالة تلك الإشغالات وفروشات الباعة الجائلين، والإشغالات أمام العمارات السكنية حيث كانت تمثل لهم عائقا خلال سيرهم بالشارع إضافة إلى الاختناقات المرورية والمظاهر غير الحضارية خاصة أمام موقف السيارات.