إزالة 21 حالة تعدٍّ على أراضى أملاك الدولة بالقنطرة غرب الإسماعيلية

الإسماعيلية _ السيد فلاح

أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لحملات إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من 8 إلى 28 يوليو الجاري، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.

وأسفرت نتائج الحملات التي نُفِّذت في نطاق مركز ومدينة القنطرة غرب خلال اليوم الأول من المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21، عن إزالة 21 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة، منها إزالة 14 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة بولاية المحافظة منها، وإزالة حالة تعدٍّ على أرض المرور عبارة عن تند حديدية وإشغالات على مساحة 1113م٢.

أيضًا تم إزالة 6وحالات عبارة عن أكشاك من الحديد والخشب على مساحة 54 م٢، كما تم إزالة 6 حالات تعدًّ تم رفضهم من قبل لجنة البت لتقنين وضع اليد، عبارة عن أسوار وغرف من الطوب الأبيض غير مأهولة بالسكان على مساحة ١٧٧٥ م٢، كما تم إزالة حالة تعدٍّ على أرض أملاك الدولة تم رفضها من لجنة التقنين، وتم تجهيزها للزراعة وغمرها بالماء، على مساحة 10 أفدنة.

على جانب آخر، تم تنفيذ إزالة لـ 7 حالات تعدٍّ على أراضي بولاية الزراعة، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة، على مساحة 1 فدان، 7 قراريط، و6 أسهم.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.