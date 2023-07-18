محافظ السويس والقيادات والتنفيذية والأهالى يشهدون الاحتفال بالعام الهجري الجديد

السويس - السيد فلاح

شهد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف اليوم بمسجد بدر ببورتوفيق بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس.

كما حضر اللقاء كل الدكتور علي عطا، نائب رئيس جامعة السويس، والشيخ عبد الله القحطاني، نائباً عن القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالسويس، والعقيد رامى سعد، مدير عام مكتب المحافظ، والنائب أحمد خشانة والنائب حافظ شوشة والنائب الدكتور سيد عبده، أعضاء مجلس الشيوخ، ورمضان أبو الحسن، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية وممثلي الشركات ورؤساء الأحياء وقيادات مديرية الأوقاف والقيادات التنفيذية والشعبية وأهالي السويس وعدد من أئمة المساجد وقيادات مديرية الأوقاف.

وأدى محافظ السويس والقيادات ونواب السويس صلاة المغرب ثم بدأت الاحتفالية بتلاوة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم للقارئ للشيخ محمود الكومي، وتحدث الشيخ إبراهيم راغب في كلمته عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وعن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، والتي جسدت منهجًا عظيمًا في التخطيط والإعداد الجيد والدروس والأخذ بالأسباب والتوكل على الله.

وفي ختام كلمته دعا الشيخ الله أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يديم علينا الأمن والأمان.

وقدم الشيخ عبد العال فوزي فقرة من الابتهالات والتواشيح الدينية عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي نهاية الاحتفال تبادل المحافظ التهاني مع شعب السويس بمناسبة ذكري هجرة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم.

من جانبه قدّم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس تهانيه القلبية لشعب السويس الكريم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، معربًا عن سعادته البالغة للمشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة، داعيًا المولى عز وجل أن يكون هذا العام عام رخاء لمصر وشعبها، مطالبًا الجميع بضرورة العمل والإتقان والاجتهاد، وأن نتكاتف جميعًا في سبيل تحقيق رفعة وطننا الغالي مصر.