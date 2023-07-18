محافظ الدقهلية يشارك فى احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد

شارك الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الثلاثاء فى احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجرى الجديد، 1445 هجريا عقب صلاة المغرب من داخل مسجد النصر بالمنصورة، والذى نظمته مديرية أوقاف الدقهلية، بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة أوقاف الدقهلية، والشيخ محمد حسين مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، ولفيف من القيادات الدينية والشعبية بالمحافظة.

وقال المحافظ: "أهنئ شعب الدقهلية والشعب المصرى العظيم والأمة العربية والإسلامية بالعام الهجرى الجديد، سائلًا الله العلى العظيم أن يجعله عاما خيرا ويمنا وبركة على مصرنا الغالية وعلى سائر بلاد المسلمين".

وأشار "مختار" إلى أن الدين الإسلامى دين الوسطية والاعتدال والحب والتسامح، ومصر ضربت أروع المثل فى المحبة والإخاء وتسامح الأديان فيها تعدد الأديان السماوية يعيش شعبها فى محبة ورباط إلى يوم الدين.

وثمن المحافظ دور وزارة الأوقاف ودور مديرية أوقاف الدقهلية على هذا التنظيم والاستعداد الجيد للاحتفال بالعام الهجرى الجديد، الذى نتمنى من الله أن يكون عام الخير والبركة على مصرنا الحبيبة.

ومن جانبه قال الشيخ صفوت نظير إن للهجرة النبوية دروس وعبر، أولى هذه الدروس والعبر التضحية والفداء أهم عوامل الإيمان الصادق، وثانيها على الإخاء والحب تبنى الدول وتبنى الشعوب وتتقدم، وهذا ما حرص عليه النبى صلى الله عليه وسلم، وثالثها الثقة فى الله، والاعتصام بوعده، وأن أمره بين الكاف والنون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ورابعها حب الأوطان والدعاء لها مرتكز أساسى من مرتكزات الإيمان، مشيرًا إلى أن فلقد النبى الكريم دعا لمكة لأنها وطنه، ودعا للمدينة لأنها وطنه الثانى، ونحن ندعو لبلادنا أن تنعم بأمنها وأمانها فى ظل القيادة الرشيدة، جاء ذلك فى إطار احتفالات الدولة المصرية بذكرى الهجرة النبوية الشريفة.