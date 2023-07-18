اليوم السابع
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محافظ الإسماعيلية يشهد الليلة احتفالية الأوقاف بالعام الهجرى الجديد

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 06:53 م
محافظ الإسماعيلية يشهد الليلة احتفالية الأوقاف بالعام الهجرى الجديد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية: السيد فلاح

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يشهد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الأمسية الدينية التى تنظمها مديرية أوقاف الإسماعيلية بدار مناسبات مجمع الشهداء بالطريق الدائرى بالإسماعيلية، بمناسبة الاحتفالات بالعام الهجري الجديد مساء اليوم، بصحبة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والشيخ السيد عطية مدير الإدارات بالمديرية.

ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية الدكتوره فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ وأمال رزق الله وسامي سليم وأحمد بدران البعلي ورضوى جعفر وعصام منسي، أعضاء مجلس النواب، ولفيف من القيادات الأمنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات الأوقاف.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم الاحتفال بتلاوة القرآن الكريم، ثم كلمة عن هجرة  الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وبداية التقويم  الهجري، والدروس المستفادة والعبر من  هجرة الرسول، ومدى سماحة الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو الى نشر السلام والمحبة بين جميع الطوائف، ونبذ الفرقة واحترام الآخر وأهمية التآسى بالقدوة الحسنة للرسول الكريم والاقتداء بسنته فى  جميع المعاملات .


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