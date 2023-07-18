اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 يوليو 2023 06:06 م
أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية: من عبر الحدود إلى كوريا الشمالية جندى أمريكى

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 04:36 م
كوريا الجنوبية: من عبر الحدود إلى كوريا الشمالية جندى أمريكى كوريا الشمالية
وكالات

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي إن المواطن الأمريكي الذي عبر اليوم الثلاثاء، الحدود إلى كوريا الشمالية هو جندي.
 
ونقلت "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤول تأكيده أن الرجل الذي عبر حدود كوريا الشمالية خلال جولة يعتقد أنه جندي أمريكي.
 
وكانت الأمم المتحدة أفادت بأن مواطنا أمريكيا عبر الحدود إلى كوريا الشمالية خلال جولة في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، ويبدو أن السلطات الكورية الشمالية أوقفته.
 
وقال مركز قيادة الأمم المتحدة عند الحدود بين البلدين "عبر مواطن أمريكي من دون إذن خط التماس" مع كوريا الشمالية عندما كان يقوم بزيارة "للمنطقة الأمنية المشتركة" وهي جزء من المنطقة منزوعة السلاح تشرف عليها الأمم المتحدة.

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

الجيش الأمريكي



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