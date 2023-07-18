ضبط 27 ألفا و350 علبة سجائر قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية 27 ألفا و350 علبة سجائر قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بمركزى ديرب نجم ومشتول السوق.

وأفاد بيان: أنه تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية ومفتشى المديرية وقطاع وسط الشرقية، وتم المرور والتفتيش على مركزى ديرب نجم ومشتول السوق، حيث تم توجيه ضربات لتجار السوق السوداء ومحتكرى السلع.

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالى: - تحرير 5 محاضر جنح بمركز ديرب نجم وتم التحفظ علي 1350 علبة سجائر مختلفة الاصناف للإمتناع عن البيع والتصرف فى 12500 علبة قام أصحابها بصرفها من شركة الدخان، وتم بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع.

وفى مركز مشتول السوق تم توجيه 3 ضربات لكبار تجار السوق السوداء، حيث تم التحفظ على 13500علبه سجائر قام أصحابها باحتكارها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وتمت مصادرة الكميات المضبوطة ونقلها إلى مخزن المديرية.

كما تمت مخاطبة الشركة الشرقية للدخان لإيقاف صرف حصص التجار الذين قاموا بالتصرف فى الحصص المنصرفة لهم وبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع.