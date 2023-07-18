ضبط عاطلين بحوزتهما ربع كيلو من مخدر الأيس قبل ترويجهم بأخميم سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطلين يقيمان بناحية قرية جزيرة محروس دائرة مركز شرطة أخميم سوهاج أثناء تواجدهما بمدخل قرية جزيرة محروس شرقى سوهاج وبحوزتهما ربع كيلو من مخدر الايس ومبلغ مالى و2 هاتف محمول وسلاح نارى وطلقات وميزان.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات حيث تم عمل كمين بدائرة مركز شرطة أخميم وتم وضبط المتحرى عنهما متلبسين بالحرز والحيازة.

ترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام قيام عاطلين بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهما وجلب وإحضار المواد المخدرة لترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز أخميم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

كشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مركز شرطة أخميم عن قيام م . أ . س . ع ويقيم بناحية قرية جزيرة محروس، وم . م . ع عاطل ويقيم بذات العنوان بجلب كمية من مخدر الشابو " الايس" وذلك بقصد الإتجار.

عقب إستصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي وأسفرت عن ضبط المتحرى عنهما من خلال أكمنة الإنذار والمراقبة أثناء عمل كمين ثابت بمدخل قرية جزيرة محروس دائرة مركز شرطة أخميم وبحوزتهم 250 جرام من مخدر الشابو" الايس" وسلاح نارى عبارة عن فرد روسى و5 طلقات، وميزان 2 هاتف محمول ومبلغ مالى 630 جنيه ومطواه.

بمواجهة المتحرى عنهما بما أسفرت عنه عملية الضبط إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح للدفاع تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.