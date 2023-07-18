اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 يوليو 2023 12:20 م
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ضبط المتهمين بالاعتداء على شخص لشكهم فى سرقته دراجة نارية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 12:10 م
ضبط المتهمين بالاعتداء على شخص لشكهم فى سرقته دراجة نارية سرقة دراجة نارية - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن حدوث مشاجرة بأحد الشوارع بمدينة الزقازيق لـ 4 أشخاص يقومون بالتعدي على شخص آخر بسلاح أبيض لاعتقادهم قيامه بسرقة الدراجة النارية الخاصة بأحدهم.

 بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (ميكانيكى دراجات نارية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثانى الزقازيق) وبسؤاله قرر بأنه بتاريخ 8 الجارى حال استقلاله دراجة نارية خاصة بأحد عملائه بدائرة القسم تصادف سير المتهمين وحدثت مشادة بينهم اعتقادا منهم أن الدراجة النارية خاصة بأحدهم "سبق سرقتها دون تحرير محضر بالواقعة" وأضاف المجنى عليه بعدم الإبلاغ بالواقعة لعدم معرفته بالمتهمين.

 بتكثيف التحريات أمكن تحديد المتهمين الظاهرين بمقطع الفيديو (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (سلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

 

 

 


جرائم السرقة

أسلحة نارية

وزارة الداخلية



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