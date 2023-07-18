اليوم السابع
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ضبط أدمن صفحة تروج فيديوهات خادشة للحياء بالاسكندرية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 12:23 م
ضبط أدمن صفحة تروج فيديوهات خادشة للحياء بالاسكندرية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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عقب رصد إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تقوم بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، بقصد الترويج لممارسة أعمال منافية للآداب بمقابل مادى بمحافظة الإسكندرية، تمكنت قوات الامن من تحديد القائمين على الصفحة المُشار إليها أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، بالاشتراك مع سيدة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتها 2 هاتف محمول "المستخدمان فى تصوير وبث الفيديوهات المشار إليها، وبمواجهتهما أقرا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تصوير وبث فيديوهات خادشة للحياء العام على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بهدف تحقيق نسب مُشاهدة والحصول على أرباح مادية يتقاسمونها فيما بينهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

محافظة الإسكندرية

مقطع فيديو

اخبار الحوادث

مقاطع خادشة للحياء



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