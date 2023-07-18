صحة المنيا تواصل تنظيم قافلة طبية مجانية لأهالى قرية شارونة بمركز مغاغة

المنيا-حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنظيم قافلة طبية علاجية بـقرية شارونه بمركز مغاغة والتى بدأت أمس، وتستمر اليوم، وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ولجميع المواطنين فى أماكنهم.

وأوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين لتقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.