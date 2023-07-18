اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 يوليو 2023 12:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة المنيا" تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ100 ألف سيدة خلال يونيو الماضى

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 12:05 م
"صحة المنيا" تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ100 ألف سيدة خلال يونيو الماضى جانب من الحدث
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة، قدمت خدماتها لـ 100 ألف سيدة خلال يونيو الماضى ، منها 13 ألف جدد و87 ألف مترددا ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، أنه تم تنفيذ 111 ألف زيارة منزلية، عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 80 ألف سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتقديم الرعاية الصحية لما يقرب من 26 ألف سيدة أثناء الحمل وما بعد الولادة.
 
وقد وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتقديم، الخدمات الطبية والعلاجية بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر يونيو الماضي، وذلك ضمن جهود المحافظة، للاهتمام بالأسرة المصرية والصحة الإنجابية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

مديرية الصحة

حياة كريمة

خدمات صحية

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة