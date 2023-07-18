شرطة المرافق تواصل حملات إزالة الإشغالات بميادين وشوارع الجيزة

كثفت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، حملاتها بالتنسيق مع مسؤلى الأحياء بالمحافظة، للحفاظ على المشهد الحضارى بالميادين والشوارع، وإزالة الإشغالات والتعديات الخاصة بالمحلات والمقاهي.

استهدفت حملة عدة مناطق منها العمرانية وبولاق الدكرور والطالبية، أسفرت عم تحرير وإزالة 108 مخالفات تعدٍ وإشغال طريق لباعة متجولين ومقاهى، ومحلات تجارية، بالإضافة إلى إزالة استاندات وحواجز حديدية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الرى والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.