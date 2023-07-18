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سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 18-7-2023 أمام الجنيه المصرى

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 11:47 ص
سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 18-7-2023 أمام الجنيه المصرى الريال القطرى - ارشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-7-2023، بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعره فى البنك الأهلي المصري 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.88 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

 

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

7.80 جنيه للشراء.
 
8.46 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

8.09 جنيه للشراء.
 
8.47 جنيه للبيع.
 

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

7.85 جنيه للشراء.
 
8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

7.89 جنيه للشراء.
 
8.49 جنيه للبيع.
 

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى

7.88 جنيه للشراء.
 
8.51 جنيه للبيع.
 

الريال القطرى

سعر الريال القطرى

أسعار الريال القطرى

اسعار الريال القطرى



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