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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18-7-2023

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 11:26 ص
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18-7-2023 عملات - صورة أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصرى بتعاملات اليوم الثلاثاء 18-7-2023، بالبنك الأهلى المصرى، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه  30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الريال السعودى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.
 

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 34.54 جنيه للشراء، 34.78 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 40.18 جنيه للشراء، 40.43 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 99.78 جنيها للشراء، و100.80 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 


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